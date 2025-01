Milan fica só empate com o Cagliari pelo Campeonato Italiano

Rossonero abre o placar com Morata, mas cede empate e para na grande atuação de Caprille, que fez boas defesas no Guiseppe Meazza

O Milan não consegue engrenar no Campeonato Italiano. Assim, a equipe rossonera até pressionou o Cagliari, porém ficou apenas no empate por 1 a 1, no Giuseppe Meazza, e perdeu a chance de encostar no pelotão da frente. Morata abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto o goleiro Maignan falhou e deixou a vitória escapar, com o tento de

No momento, os comandados do técnico Sérgio Conceição somam 28 pontos, apenas na sétima colocação, Os visitantes, por sua vez, têm 18 e abrem a zona de rebaixamento do Calcio.