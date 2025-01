Kane marca e Bayern vence mais uma no Alemão

Inglês garante 1 a 0 sobre o M'Gladbach, fora, o que mantém com quatro de frente para o Leverkusen e como campeão simbólico do turno

Kane, de pênalti, definiu o magro 1 a 0 do Bayern de Munique sobre o Borussia M’Gladbach, neste sábado, 11/1, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo foi na casa do Borussia, mas foi inteiramente dos bávaros, que tiveram posse de bola insana, 77%, mesmo fora de casa, e 17 finalizações contra cinco dos mandantes (a maior nos minutos finais), que se preocuparam muito mais em não levar uma goleada.

Para o Bayern, a vitória faz o time seguir com confortável vantagem em primeiro lugar, com 39 pontos, contra 35 do atual campeão, Leverkusen. E já garantou o título simbólico de campeão do 1º turno. O Borussia M’Gladbach é o 10º, com 24 pontos.