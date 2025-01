Juventus e Torino empatam no dérbi de Turim

Jogo pela 16ª rofada do Italiano foi quente e com os técnicos expulsos. No fim, dois golaços e 1 a 1 no placar

Torino e Juventus fizeram, neste sábado, 11/1, o Dérbi de Turim, que valeu pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo no Est´[adio Olímpico, foi bem tenso. Rolou rusgas de jogadores logo no primeiro minuto e discussão de técnicos no segundo tempo, com ambos sendo expulsos. A Juve saiu na frente com um golaço do turco Yildiz. Mas o croata Vlasic empatou para o Torino com um golaço no fim do primeiro tempo. Assim, 1 a 1 no palcar final.

A Juventus, com este empate, foi aos 33 pontos. Está em quinto lugar. Mas tem um jogo a menos do que a Lazio (primeira dentro da zona de Champions). O Torino é o 11º colocado, com 22 pontos.