Jacuipense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia, enfim, vai matar a saudade do seu torcedor. Neste domingo (12), às 16h (de Brasília), o time tricolor fará sua estreia no Campeonato Baiano diante da Jacuipense, cuja diretoria optou por não mandar a partida no tradicional estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe. Assim, o jogo ocorrerá no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas.

Como chega a Jacuipense

Com o objetivo de melhorar a campanha da última edição do Estadual, quando ficou em oitavo na tabela, o Leão do Sisal vai em busca da classificação para a fase mata-mata do torneio com jogadores de rodagem no futebol baiano. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, ex-Vitória, a Jacuipense conta com o zagueiro Éverson, ex-Bahia, além do lateral Alex Cazumba, do meio-campista Guilherme Rend, e dos atacantes Caique e Cesinha.

Como chega o Bahia

Sem o elenco principal para a estreia, a equipe azul, vermelha e branca tem como seus nomes de maior destaque o lateral-esquerdo Ryan e o zagueiro Marcos Victor, bem conhecidos da torcida. O goleiro Gabriel Souza, que, ainda não estreou profissionalmente no Bahia, compõe o elenco na temporada.

Os demais integrantes do plantel são jovem promessas do clube. A saber, Roger Gabriel, Ruan Pablo, Sidney, Jota e Tiago. O atacante Everton, que retorna de empréstimo do Londrina, também está à disposição de Leonardo Galbes, técnico do sub-20 que comandatá o Esquadrão até o retorno do elenco principal.