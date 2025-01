Inter renova contrato com Mercado por mais um ano

Zagueiro se recupera de cirurgia no joelho esquerdo e segue nos planos do Colorado / Crédito: Jogada 10

O Internacional segue se movimentando para 2025. O Colorado comunicou na noite desta última sexta-feira (10) a renovação do contrato com o zagueiro Gabriel Mercado. O jogador é um dos principais nomes do sistema defensivo da equipe e se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. Assim, o vínculo foi prorrogado por mais um ano. Veja as últimas notícias do Internacional!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mercado, de 37 anos, é um dos nomes mais experientes do elenco colorado. O zagueiro argentino defende o Internacional desde 2021 e soma 126 partidas pelo clube. A idade não foi um empecilho para a direção do Inter renovar o contrato. Os dirigentes levaram em consideração a importância do jogador no vestiário, além da sua qualidade em campo.