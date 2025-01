Grêmio empata com Atlético Guaratinguetá, mas avança na Copinha

O Grêmio está classificado para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Imortal chegou a sair atrás no placar diante do Atlético Guaratinguetá, mas buscou o empate por 1 a 1 na etapa final e assegurou a liderança do grupo, além da vaga na próxima fase da Copinha. Já o Corujão do Vale, por sua vez, só a vitória interessava. Assim, deu adeus e não avançou.

Favorito na partida, o Grêmio tomou a iniciativa e chegou a assustar duas vezes nos primeiros 15 minutos com Gabriel Mec e Tiago. Porém, o goleiro do Atlético Guaratinguetá salvou. Após o susto inicial, o Corujão do Vale cresceu no jogo, dominou o time gaúcho e abriu o placar aos 43 minutos da primeira etapa, com Cauan.