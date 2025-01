Fluminense x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor inicia a temporada com novidades e apostando nos Moleques de Xerém / Crédito: Jogada 10

Segundo maior campeão carioca, o Fluminense estreia neste domingo (12), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. Sem o elenco principal à disposição, o Tricolor vai apostar as fichas nos Moleques de Xerém, além de alguns reservas e reforços. Carioca 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

O elenco principal do Fluminense se reapresentou na última quarta-feira (8), no CT Carlos Castilho. A tendência é que os principais nomes da equipe joguem apenas no fim do mês. Portanto, os Moleques de Xerém e os reservas, além de alguns reforços, terão que dar conta do recado nas rodadas iniciais.

Sem o Maracanã à disposição por conta de reparos no gramado, o Fluminense escolheu o estádio de Moça Bonita, em Bangu, para mandar os jogos contra Sampaio Corrêa e Maricá. O primeiro jogo do Tricolor no Maracanã deve ser no dia 2 de fevereiro, contra o Boavista, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Como chega o Fluminense? Sem os principais nomes à disposição, o Fluminense vai dar oportunidade para os jovens da base e alguns reservas, como o goleiro Vitor Eudes, os defensores Manoel e Felipe Andrade, o volante Victor Hugo e o atacante João Neto, que já tiveram chance no profissional nos últimos anos. O zagueiro Ignácio e o atacante Lelê, que retornam de lesão, serão tratados com mais cautela, mas estão à disposição de Marcão.