Fluminense deixa Arias em espera após não receber ofertas da Europa

O meio-campista Arias nunca escondeu o desejo de atuar no futebol europeu. Apesar disso, o Fluminense garante que ainda não recebeu propostas pelo jogador colombiano, destaque do time carioca nas últimas duas temporadas e campeão da Libertadores e da Recopa.

O Fluminense, aliás, não esconde a intenção de manter Arias no elenco e prolongar sua permanência no clube. Por isso, em agosto do ano passado, apresentou uma proposta de renovação por mais quatro anos, com aumento salarial significativo, o que o colocaria entre os maiores vencimentos do elenco. Essa proposta continua válida até hoje.