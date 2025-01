Flamengo x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, Rubro-Negro começa o estadual com time formado majoritariamente com jovens da base / Crédito: Jogada 10

Atual campeão, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca de 2025 e inicia a busca pelo bicampeonato, além da sétima final consecutiva. O Rubro-Negro enfrenta o Boavista, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pela 1ª rodada da Taça Guanabara. Carioca 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o elenco principal realizando pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo jogará as primeiras rodadas do Carioca com a equipe alternativa, formada majoritariamente por jogadores da base, assim como o técnico Cleber dos Santos, do sub-20. Assim, nomes como Lorran e Carlinhos tem a oportunidade de mostrar serviço para Filipe Luís.

Sem o Maracanã à disposição por conta de reparos no gramado, o Flamengo decidiu mandar as primeiras partidas longe do Rio de Janeiro. Assim, o Rubro-Negro escolheu o Nordeste para jogar. Portanto, a estreia será em Aracaju (SE). Depois, jogará em Campina Grande (PB), Natal (RN) e São Luís (MA). Onde assistir O jogo terá transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada), canal GOAT (YouTube) e Premiere (pay-per-view). Como chega o Flamengo? Com o elenco principal realizando pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo vai dar oportunidade para a garotada e alguns reservas que perderam espaço no ano passado, como Lorran e Carlinhos. O técnico Cleber dos Santos, escolhido para substituir Filipe Luís no sub-20, vai comandar o time nas primeiras rodadas do Carioca.