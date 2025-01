Flamengo bate o São Bernardo e avança à segunda fase da Copinha

O Flamengo sacramentou sua vaga na próxima fase da Copinha, neste sábado (11), em Mogi das Cruzes. Afinal, a equipe rubro-negra bateu o São Bernardo por 3 a 1 e avançou na segunda colocação do Grupo 23. Felipe Lima e Bill (2) marcaram os gols do time carioca, enquanto Xing descontou.

No outro jogo da chave, Cruzeiro (PB) e Zumbi ficaram no empate por 1 a 1 e a equipe de Alagoas ficou com a primeira posição. Na próxima fase, o Zumbi medirá forças com o União Suzano, enquanto o Flamengo terá pela frente o Red Bull Bragantino, que ficou em primeiro no Grupo 24.