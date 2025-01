Dirigentes do Cruzeiro explicam desistência por Valentin Gómez, do Vélez Sarsfield

Alexandre Mattos, CEO, e Pedro Junio, vice de futebol do clube, comentam sobre a negociação com defensor, que quase foi concretizada

O Cruzeiro esteve bem próximo de contratar o zagueiro argentino Valentin Gómez, de 21 anos, do Vélez Sarsfield, que assinaria contrato até o fim de 2028. No entanto, o clube desistiu do negócio. Assim, neste sábado (11), os dirigentes, que estão com a Raposa em Tampa, nos Estados Unidos, explicaram o motivo da transação não acontecer.

Ao longo da coletiva, Alexandre Mattos, CEO, e Pedro Junio, vice de futebol do clube, falaram sobre o assunto e deram detalhes sobre as conversas com o clube argentino.