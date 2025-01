Com gramado encharcado, Vitória tropeça na estreia do Campeonato Baiano

Na tarde deste sábado (11), o Vitória empatou sem gols com o Barcelona-BA, no Barradão, na estreia do Campeonato Baiano. A forte chuva em Salvador atrapalhou o ritmo do jogo e deixou o gramado encharcado. Apesar disso, o Leão tentou balançar a rede, mas nas vezes em que chegou ao gol adversário parou no goleiro Rafael Copetti. A equipe de Ilhéus, por sua vez, conseguiu ponto importante fora de casa em cima do atual campeão estadual.

Vitória pressiona mas sofre com gramado encharcado

A cidade de Salvador sofreu com fortes chuvas antes da partida, com isso o gramado do Barradão esteve encharcado, que atrapalhou o ritmo do jogo. Mandante da partida, Vitória pressionou o Barcelona nos primeiros minutos, mas sem nenhuma chance clara. Em momentos de perigo, o campo alagado travou a bola e impediu a sequência do lance. Aos 18 minutos, Janderson recebeu na entrada da área e finalizou em cima do goleiro Rafael Copetti. Em seguida, Ronald teve uma boa oportunidade cara a cara com o goleiro, mas Copetti fez bela defesa. O Barcelona chegou ao gol do Leão através de bolas paradas, maioria escanteios, porém sem causar trabalho para Alexandre Fintelman. No fim do primeiro tempo, a chuva caiu com força no Barradão.