Chelsea goleia na Copa da Inglaterra

Em casa, Blues batem Morecambe com facilidade: 5 a 0. João Félix e Adarabioyo se destacam

Muito ofensivo, acertando bola na trave e sufocando o rival. Aos 15 minutos, após escanteio da esquerda, a bola sobrou para João Félix, que cruzou. O 24 marcou com o braço levantado, pênalti claro. 18 cobrou e o goleiro Burgoyne salvou.

Assim, o Chelsea só foi conseguir furar a retranca aos 39 minutos, com Adarabioyo aparecendo na entrada da área, recebendo e chutando. A bola bateu na zaga e matou o goleiro. No segundo tempo, o gol de Nkunku, aos cinco minutos, aproveitando um rebote do goleiro, colocou o placar em 2 a 0, tranquilizando de vez a equipe da casa, que passou a administrar o tempo, sem muitos riscos.