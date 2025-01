Casares se antecipa e anuncia Enzo Díaz, do River Plate; São Paulo oficializa em seguida

Mandatário posta foto com o argentino no aeroporto, antes da viagem para os Estados Unidos, onde o Tricolor disputa a FC Series

O presidente do São Paulo, Julio Casares, não quis saber de esperar e deu um “furo” na comunicação oficial do clube. Neste sábado (11), ele anunciou a contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz, do River Plate. A divulgação ocorreu em sua conta no Instagram.

O mandatário publicou foto em que aparece ao lado do argentino no aeroporto, antes de seguir viagem para os Estados Unidos, onde o time fará amistosos diante de Cruzeiro e Flamengo.