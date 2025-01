Carlos Leiria lamenta gol no início, mas elogia atuação do Botafogo: ‘Atletas se doaram’

Técnico diz que Alvinegro teve mais volume de jogo, atitude e competitividade, porém não conseguiu ficar com o resultado positivo / Crédito: Jogada 10

Apesar da derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Maricá no Nilton Santos, o técnico Carlos Leiria enxergou alguns aspectos positivos na atuação. De acordo com o profissional, a equipe, que ficou com um jogador a mais desde o primeiro tempo, teve volume de jogo e boas ações ofensivas. “Vejo que a equipe teve uma capacidade de buscar o resultado a todo momento, seguiu tudo que foi proposto dentro da partida, desde o começo. Sentimos o início, levamos um gol cedo, se torna natural, até mesmo pela experiência da equipe”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Depois equilibramos, conseguimos manter organização, o adversário tem jogador expulso, faz com que tenhamos mudanças de posicionamento. Assim, os jogadores cumpriram bem. Criamos bom volume de ações no campo ofensivo, as trocas acrescentaram mais volume, a equipe continuou buscando o gol e sendo ofensiva”, completou.

“Vejo alguns aspectos positivos nessa estreia. Infelizmente o resultado não veio, mas a atitude, a capacidade competitiva e a maneira que os jogadores se doaram é um início para nos fazer conseguirmos crescer ao longo dos jogos que temos pela frente”, frisou. Possível retorno de Jeffinho Principal ausência na equipe alternativa, Jeffinho se prepara para atuar pelo Alvinegro nas próximas rodadas. Diante disso, o técnico afirmou que o jogador está sendo preparado para reaparecer na sequência da competição estadual.