Canobbio celebra acerto com o Fluminense: ‘Passo muito grande’

Jogador uruguaio é o sétimo reforço do Tricolor das Laranjeiras para a temporada de 2025 / Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou o sétimo reforço para 2025. Trata-se do atacante Agustín Canobbio, que estava no Athletico-PR. O uruguaio, de 26 anos, se apresentou nesta sexta-feira (10), no CT Carlos Castilho, realizou exames e assinou contrato em definitivo até o fim de 2028. Assim, ele celebrou o acerto com o novo clube. Carioca 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

"Estou muito feliz por esse novo desafio, por vestir a camisa do Fluminense. Esse é um passo muito grande na minha carreira. Espero contribuir com as minhas características, com muita humildade e muito sacrifício Vou dar o melhor de mim dentro de campo e espero ajudar o clube a ficar lá em cima, no seu lugar, que é um dos maiores da América", disse.