Botafogo apresenta proposta por Cucho Hernández, do Columbus Crew

O Botafogo fez sua escolha e tem um plano A para reforçar o sistema ofensivo no lugar de Tiquinho Soares, que deve defender o Santos em 2025. Assim, o clube carioca apresentou uma proposta formal ao Columbus Crew, dos Estados Unidos, para contratar o colombiano Cucho Hernández. A informação é do “Canal do TF”.

Dessa forma, a diretoria alvinegra fez uma percurso diferente do que costuma apresentar em outras negociações. Isso porque desta vez o clube apresentou uma proposta diretamente ao clube antes de chegar a um acordo salarial com o jogador.