Boca Juniors acerta segunda contratação mais cara de sua história

Em um investimento considerável, o Boca Juniors conseguiu a contratação de um alvo que era desejo antigo do clube. Trata-se do meio-campista argentino Alan Velasco, ex-Independiente e que estava, desde 2022, no FC Dallas.

Esta foi a terceira investida do clube de La Boca em busca da contratação do jovem meio-campista. Apesar de certa resistência, o FC Dallas acabou entendendo que o próprio jogador tinha grande desejo de que a transação acontecesse. Ele estava, inclusive, em sua cidade natal na Argentina (Berazategui, na Grande Buenos Aires) onde aguardava o desfecho positivo das conversas para concluir os trâmites como exames médicos e a consequente assinatura contratual.

Não por acaso, dois anos depois, o assédio do futebol estrangeiro praticamente “obrigou” o Independiente a negociá-lo com o clube da Major League Soccer (MLS). Na época, a representação de Avellaneda recebeu 6,3 milhões de euros, algo que equivalia a R$ 39,7 milhões. Em três temporadas com a camisa do FC Dallas, Alan Velasco fez 72 jogos com 13 gols e sete assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.