Atlético tenta a contratação de Tomás Cuello, do Athletico-PR

O Atlético segue no mercado na busca por mais um atacante para reforçar o elenco, ainda mais com a saída de Paulinho para o Palmeiras. Assim, o Galo fez uma proposta para adquirir os direitos econômicos do argentino Tomás Cuello, do Athletico-PR. A informação é do jornalista italiano Luca Bendon.

Dessa forma, o clube ofereceu cerca de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual) pelo jogador, que foi um dos destaques do Furacão, apesar do rebaixamento.