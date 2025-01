Arsenal x Manchester United: Onde assistir, escalações, arbitragem

O grande jogo da terceira rodada da Copa da Inglaterra será neste domingo, 12/1, e envolve dois gigantes, Arsenal e Manchester United, os maiores vencedores deste que é o torneio mais antigo da história do futebol (desde 1872). O duelo será no Emirates, casa dos londrinos, às 12h de Brasília. Os Gunners esperam fazer valer o fator casa para avançar e seguir sonhando com o 15º caneco. O Arsenal é o maior campeão, mas não vence desde 2020. Contudo, o United, vencedor da edição passada, busca o 14º título.

Arteta deve começar com Calafiori na lateral-esquerda, em lugar de Myles Lewis-Skelly. O trio brazuca de Gabriel estará em campo, já que nos últimos treinos Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli fizeram o papel de municiadores de Havertz, que terá chance de comandar o ataque (Magalhães é titular certo na zaga). Mas uma grata surpresa é a escalação do goleiro brasileiro Neto, que pode fazer a sua estreia pelos Gunners, o que não está descartado.

Como chega o Manchester United

Ruben Amorim mais uma vez não escalará Rashford, que parece estar em desgraça como técnico. Outro quem vive fora dos planos é Casemiro, que, no máximo, esquentará o banco. Assim, Amorim apostará num 4-3-2-1, colocando um de seus favoritos, Diallo, formando com Bruno Fernandes a dupla de municiadores do atacante Hojlund. Mas uma grande mudança ocorre no gol. Amorim resolveu dar uma chance ao reserva Bayindir.

ARSENAL X MANCHESTER UNITED

3ªrodada da Copa da Inglaterra

Data e horário: 12/1/225, 12h (de Bras[ilia)

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Odegaard, Rice e Merino; Gabriel Jesus, Havertz, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

MANCHESTER UNITED: Bayindir; De Ligt, Maguire e Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo e Dalot; Diallo e Bruno Fernandes; Hojlund. Técnico: Ruben Amorim

Árbitro: Andrew Madley

Auxiliares: Nick Hopton e Craig Taylor

VAR: Nâo tem

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.