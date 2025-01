Vitória x Barcelona-BA: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão do Campeonato Baiano inicia trajetória contra o time de Ilhéus, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão / Crédito: Jogada 10

A temporada definitivamente já começou para o Vitória. A equipe rubro-negra estreia no Campeonato Baiano neste sábado (11), quando recebe o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano, começa às 16h. O técnico Carpini vai precisar montar o time titular com os jogadores que se reapresentaram na última sexta-feira (3), como os atacantes Osvaldo e Mosquito, além do zagueiro Edu e do volante Ricardo Ryller. Cinco das novas contratações também poderão fazer sua estreia na partida. Onde assistir Os torcedores poderão acompanhar Vitória x Barcelona-BA, aliás, ao vivo pela TV Educativa, que disponibilizará a transmissão na TV aberta e em seu canal no YouTube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Vitória O Vitória chega ao Campeonato Baiano como o atual campeão e grande favorito ao título. Com um elenco bem estruturado e reforçado para a temporada, o Leão da Barra tem o objetivo de manter a hegemonia no estado. Bruno Xavier (atacante), Ronald (volante), Thiaguinho (volante) e Zé Marcos (zagueiro) tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem estrear. Ao todo, a equipe rubro-negrou já acertou com 10 nomes para a temporada 2025.

O time, no entanto, não contará com os jogadores que voltaram aos treinos na quarta-feira (8). O treinador, portanto, não vai contar com os zagueiros Neris e Wagner Leonardo, o meia Matheuzinho e outros titulares. Como chega o Barcelona-BA Por fim, o Barcelona de Ilhéus, por sua vez, busca se firmar como uma força emergente no futebol baiano. Após boas campanhas nas divisões inferiores e no estadual, o time, aliás, retorna ao campeonato com grandes expectativas. O clube aposta em jovens talentos e em uma filosofia de jogo ousada para surpreender adversários tradicionais como o Vitória. Sob o comando do técnico Sérgio Araújo, o time espera realizar uma campanha sólida.

Com o bom desempenho em 2024, o Barça, aliás, garantiu vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A Onça, aliás, ganhou vaga para a pré-Copa do Nordeste, mas acabou eliminada pelo CSA, por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, no último sábado (4). VITÓRIA x BARCELONA-BA 1ª rodada do Campeonato Baiano

Data-Hora: 11/1/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador.

Onde assistir: TVE

VITÓRIA: Fintelman; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Riquelme; Ricardo Ryller, Ronald e Pablo; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

BARCELONA-BA: Rafael Copetti; Júnior, Clebson, Jaques e John Lessa; Lídio, Hippólito, Carlos Eduardo, Ramires e Gianlucas; Eydison. Técnico: Sérgio Araújo.

Árbitro: Emerson Souza Silva

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Aleq Santana dos Santos Silva Como será o Campeonato Baiano 2025 O Campeonato Baiano deste ano, aliás, conta com a participação de nove equipes: Atlético, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jequié, Juazeirense, Porto e o Vitória (atual campeão).