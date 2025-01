Vini Jr estuda comprar clube da Segunda Divisão de Portugal

O atacante brasileiro Vini Jr estuda a possibilidade de se tornar proprietário de um clube da Segunda Divisão de Portugal. Ainda não foi especificado qual instituição o astro brasileiro poderia adquirir ações. Tal situação foi confirmada por uma pessoa próxima ao craque. A informação é do jornalista Roberto Antolín.

Mesmo que ainda esteja no início da sua trajetória profissional, o atleta já pensa na sua vida depois que se aposentar do futebol. Por isso, ele planeja sua empreitada no mundo dos negócios. Se Vini Jr sinalizar positivamente para comprar as ações do clube, não será uma situação inédita entre os jogadores profissionais. Um exemplo é o volante Kanté, que é dono do Royal Excelsior Virton, da terceira divisão belga. Ccompanheiro de Real Madrid, Kylian Mbappé também se enquadra neste cenário. Isso porque em julho do ano passado tornou-se acionista majoritário do Caen, da Segunda Divisão francesa.