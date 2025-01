Villasanti se recupera de conjuntivite e reapresenta ao Grêmio

Volante paraguaio foi ausência nos dois primeiros dias de atividade do Imortal, além de evento de abertura da temporada por conjuntivite / Crédito: Jogada 10

O Grêmio teve o retorno do meio-campista Villasanti no terceiro dia de pré-temporada, no CT Luiz Carvalho, nesta sexta-feira (10). O paraguaio foi ausência dos dois dias iniciais de trabalho da comissão técnica comandada por Gustavo Quinteros devido a uma conjuntivite. O diagnóstico também impediu que ele estivesse presente no evento que simbolizou a abertura da temporada no hotel Deville e antes na reapresentação, na última quarta-feira (08). O Imortal, aliás, divulgou registros da participação de Villasanti em atividades nesta sexta-feira. Em um primeiro momento, houve um trabalho físico no gramado e posteriormente um treino tático com bola ao lado dos seus companheiros de elenco.

A retomada do interesse do Palmeiras em contratá-lo é destaque no começo de temporada do Tricolor Gaúcho. A prioridade do Alviverde é fechar com o volante Andreas Pereira, do Fulham. No entanto, caso não haja um desfecho positivo, os esforços do clube paulista provavelmente serão destinados ao paraguaio. O técnico Gustavo Quinteros admitiu que frequentemente conversa com o jogador para tentar convencê-lo a continuar no Grêmio.