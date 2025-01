Sevilla x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (11), Sevilla e Valencia se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em partida válida pela 19ª rodada de La Liga. O duelo coloca frente a frente duas das principais equipes do futebol da Espanha, mas que vivem momentos complicados dentro de campo. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Sevilla O clube da Andaluzia não faz uma boa temporada e luta para escapar da parte de baixo da tabela. No momento, o Sevilla é o 14º colocado, com 22 pontos, sete a mais que o Espanyol, primeiro na zona de rebaixamento. Nas últimas quatro rodadas, a equipe venceu apenas uma, com outras duas derrotas e um empate. Além disso, o Sevilla vem de uma dura derrota por 4 a 1 para o Almería, fora de casa, que custou a eliminação na Copa do Rei. Para o duelo deste sábado, o técnico Garcia Pimenta segue com algumas dúvidas na equipe. Isto porque Kelechi Iheanacho, Djibril Sow, Chidera Ejuke, Rafa Mir e Tanguy Nianzou são tratados como dúvida. No entanto, a equipe deve ter mudanças em relação ao time derrotado pelo Almería na Copa do Rei, com as voltas de José Angel Carmona, Álvaro Fernandez e Lucien Agoumé.

Como chega o Valencia Por outro lado, o Valencia vie uma situação ainda mais complicada. Com problemas dentro e fora de campo, o time é o penúltimo colocado do Campeonato Espanhol, com os mesmos 12 pontos do lanterna Real Valladolid. Além disso, os Morcegos são o time que menos venceu nesta edição de La Liga, com apenas duas vitórias em 18 jogos. A boa notícia é que o técnico Corberan, que está em início de trabalho no Valencia, poderá contar com o retorno de Pepelu, suspenso na derrota de virada para o Real Madrid. Mas, o time segue com os desfalques de Fran Pérez, José Gaya, Mouctar Diakhaby e Thierry Correia, todos lesionados.