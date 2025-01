São Paulo realiza primeiro coletivo da pré-temporada

Grupo disputou uma partida de 40 minutos, com 20 minutos em cada tempo. Luciano e Callerei marcaram os primeiros gols do Tricolor em 2025

No segundo dia de treinamentos na Flórida, o São Paulo realizou seu primeiro coletivo. Luis Zubeldía dividiu o elenco em duas times, com 11 jogadores cada. A atividade teve dois tempos de 20 minutos e terminou empatada em um a um, com gols de Luciano e Calleri.

O Tricolor não contou com os laterais esquerdos Patryck Lanza, que se recupera de um quadro de dengue, e Enzo Díaz. O clube espera o argentino na noite deste sábado (11) para integrar o elenco. Com isso, Zubeldía teve que improvisar peças na posição. O paraguaio Bobadilla também não está com o grupo. O volante se recupera de um caso de influenza e é aguardo pelo clube no domingo.