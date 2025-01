São Paulo fecha primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

O São Paulo encerrou primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento, vencendo suas três partidas. Nesta sexta-feira (10), a equipe derrotou o XV de Jaú por 2 a 1. Guilherme Reis e Ferreira marcaram os gols do Tricolor, enquanto David descontou para o adversário. O adversário na segunda fase será o América de Natal.

Ambas as equipes já estavam classificadas no Grupo 11 da Copinha, mas o confronto valia a liderança. Com o resultado, o São Paulo avançou com nove pontos, seguido pelo XV de Jaú, que somou seis. O Serra Branca, que venceu o Picos, ficou com três pontos, enquanto o time piauiense não pontuou.