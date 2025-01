São Paulo define data de apresentação de Oscar

Meia será apresentado pelo clube no dia 14, nos Estados Unidos, véspera do primeiro compromisso do Tricolor no ano

O São Paulo já tem uma data marcada para apresentar oficialmente o meio-campista Oscar: 14 de janeiro. O jogador terá sua coletiva de apresentação em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Tricolor realiza sua pré-temporada. O evento, aliás, vai acontecer nas vésperas do primeiro compromisso da equipe no ano.

Afinal, o São Paulo encara o Cruzeiro no dia 15 de janeiro, no primeiro jogo da FC Series. Oscar vai vestir a camisa 8 , que antes era usada por Galoppo. Contudo, o meia argentino deixou o clube por empréstimo e vai defender o River Plate em 2025.

A data, aliás, não foi escolhida por acaso. Isso porque quem escolheu o dia foi a Superbet, patrocinadora máster do clube que é responsável pelo pagamento de uma parte considerável do salário do jogador. Conforme apurou o J10, o CEO da casa de apostas, Alexandre Fonseca, estará em Orlando no dia 14 de janeiro e vai participar da coletiva de apresentação. Júlio Casares chegará neste sábado (11/1) nos Estados Unidos para também participar do evento.

Oscar retorna ao São Paulo após 14 anos. Em 2010, o meia rescindiu contrato com o Tricolor Paulista e acertou com o Internacional, antes de rumar ao futebol europeu. O jogador estava livre no mercado e chega ao clube sem custos. No entanto, o meia de 33 anos terá um dos três maiores salários do elenco, além de luvas com valores altos.

“Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias, e farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos”, disse Oscar em sua chegada.