Santo André vence Corinthians e termina em 1º no Grupo 27 da Copinha

Timão entra com nove reservas e vê os donos da casa saírem com triunfo por 2 a 0. 1ª vitória do Santo André sobre o rival na história da Copinha

Já classificados no Grupo 27 da Copinha São Paulo, Corinthians e Santo André se enfrentaram no Estádio Bruno Daniel, em Santo André, pela terceira rodada. O Timão entrou em campo com nove reservas, já que o técnico Orlando Ribeiro preferiu poupar os titulares para a próxima fase. Assim, o time viu o Santo André, com força máxima, ser mais incisivo e vencer por 2 a 0, gols de Gustavo Paulo e Rafael Reis. Assim, o Santo André celebrou a sua primeira vitória sobre o Corinthians na história das Copinhas e o prineiro lugar do Grupo, com 9 pontos. O Timão ficou em segundo, com 6. Ambos classificados à segunda fase.

No outro jogo do grupo, na preliminar, o Porto Velho venceu o Rio Branco por 4 a 2. Com isso, encerrou a rodada em terceiro lugar, com três pontos, contra zero do time acreano.