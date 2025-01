Saiba qual o papel do ‘braço direito’ de José Boto no Flamengo

Alfredo Almeida será o assistente do diretor de futebol e já iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu; saiba como vai ser a função do português

Alfredo Almeida é um dos novos nomes que também apareceu no Flamengo em 2025. O português será o assistente do diretor de futebol José Boto. Ou seja, ele será o “braço direito” do dirigente e passará todas as informações sobre tudo que acontece dentro de campo com os jogadores. No entanto, ele pode ser considerado mais do que isso.

O “braço direito” de José Boto tem Licença UEFA A + Elite Jovem e possui experiência no auxílio da formação de jovens atletas, como realizou durante a passagem por academias do Benfica (POR). Além disso, Alfredo Almeira gosta de trabalhar com aspecto técnico e estratégico das equipes.