Record sinaliza interesse nos direitos de jogos da Copa do Mundo

O movimento da emissora visa evitar um possível prejuízo em relação principalmente à Globo , detentora dos direitos de metade das partidas do torneio. Segundo a coluna ‘F5′, do Folha de São Paulo’, o grupo do canal de Edir Macedo mapeia prós e contras de ‘dividir’ transmissão com a concorrente.

A Record está estudando candidatura à aquisição dos direitos da próxima edição da Copa do Mundo, em 2016 . A emissora está em fase de análise quanto à viabilidade e compensação financeira para aquisição de parte dos 52 jogos que ainda estão disponíveis no catálogo. A Livemode representa a Fifa nas negociações do tema.

Alguns fatores pesam contra o acordo. O financeiro, por exemplo, divide opiniões visto o tamanho do investimento para um turno de tiro curto. Em contrapartida, a ampliação de visibilidade com o retorno da transmissão de um Mundial depois de 28 anos.

Defensores do acordo

No contraponto do adversos ao acordo, os apoiadores defendem a ideia do poder de igualdade com a Globo, além do crescimento em ações no mercado publicitário. Há um entendimento que a exclusividade na compra das 52 partidas restantes deixaria as emissoras de ”igual para igual” durante a competição.

A última Copa do Mundo masculina televisionada pela Record ocorreu na França, em 1998. Os donos da casa venceram àquela edição de forma inédita, sobre a Itália nos pênaltis.

Copa do Mundo 2026

A próxima edição da Copa do Mundo marcará o pontapé de um novo formato de disputa. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e acontecerá em três países: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio mais importante do futebol acontecerá entre junho e julho, em 16 cidades distintas.