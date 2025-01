Quinteros monitora base do Grêmio e pinça promessa que estava na Copinha

Avaliação de novo treinador do Imortal é que a utilização de jogadores da base eleva a identificação do elenco com o clube / Crédito: Jogada 10

O novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, já deu início à implementação das características de trabalho. Afinal, o profissional argentino naturalizado boliviano costuma dar espaço a jovens jogadores no clube em que trabalha. Tanto que o comandante solicitou que o lateral-esquerdo Pedro Gabriel, que estava na Copinha, retornasse a Porto Alegre para incorporá-lo ao elenco principal e participar da pré-temporada. O treinador acompanha a trajetória do Tricolor Gaúcho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, haverá uma intensificação nos próximos meses do planejamento de aproveitar atletas das categorias inferiores. Alguns jogadores já com experiência no profissional provavelmente vão ganhar mais espaço. São os casos de Igor, Alysson, Kaick e Jardiel. O lateral-direito Igor Serrote é outro exemplo, mas ele deixou o grupo da Copinha para integrar o grupo da Seleção Brasileira sub-20, que vai disputar o Sul-Americano da categoria.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O meio-campista Tiaguinho e o atacante Gabriel Mec, ambos de 16 anos, também são observados. Além disso, jogadores com mais participações na Copa São Paulo de Futebol Júnior, como o volante Hiago, o meia atacante Riquelme, o atacante Lian e o zagueiro Viery também são monitorados.

“Vimos que temos jovens com muitas condições de futuro. Vimos bastantes jogos nestes dias, vimos também vídeos de jovens de 16, 17, 18 anos que têm muito futuro. Sou um treinador que trato de dar oportunidades e opções a quem merece”, esclareceu o técnico do Imortal. Novo comando do Grêmio vai priorizar desenvolvimento de atletas da base Nas negociações, a utilização de jogadores da base foi um tema importante discutido entre a diretoria do Grêmio e Gustavo Quinteros. O profissional aproveitou atletas promissores oriundos das categorias inferiores em seu trabalho de destaque no Vélez Sarsfield, que culminou no título argentino. Portanto, a avaliação do técnico é que tal prática possibilita uma maior identidade entre o grupo de jogadores e o clube.