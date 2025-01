Pulgar não deve renovar com o Flamengo; saiba motivo

Chileno, que tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2025, tem o desejo de atuar na Europa; Clube já mapeia mercado para contratar um volante / Crédito: Jogada 10

Além de um atacante e zagueiro (com a saída de Fabrício Bruno), o Flamengo pretende contratar um volante para a temporada. No momento, o clube tem três jogadores para posição: Pulgar, Evertton Araújo e Allan. Contudo, o chileno, que é titular, não quer renovar com o Rubro-Negro e pretende sair assim que possível, de acordo com o “ge”. Ele, aliás, tem vínculo até o fim de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A principal questão para Pulgar é o calendário intenso do futebol brasileiro, que somado às convocações para defender a seleção do Chile nas Datas Fifa, faz com que ele sofra com desgaste físico por conta da maratona de jogos. Assim, ele vive provavelmente seu último ano com a camisa do Flamengo. Pulgar ainda tem voltar de jogar no Velho Continente. Na Europa, o jogador de 30 anos, aliás, soma passagens por Bologna, Galatasaray e Fiorentina.