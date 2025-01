Promovido, Allan celebra boa recepção do elenco profissional do Palmeiras

Recém-chegado ao time principal, meia treina de olho no início do Paulistão e comenta como foi trabalhar com os atletas mais experientes / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras segue em sua pré-temporada na Academia de Futebol, em preparação para a estreia no Campeonato Paulista. Promovido recentemente ao time principal do Palmeiras, Allan celebrou, nesta sexta-feira (10), a boa recepção do elenco. Jovem da vitoriosa base alviverde, o meiacomentou sobre sua experiência ao treinar com os jogadores mais experientes do clube. Desde que chegou ao clube em 2019, ele disputou 79 partidas pelo sub-20 e anotou 24 gols. O meio-campista canhoto, que também pode ser aproveitado no ataque, foi titular nos dois primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

"Acompanho esses caras que estão aqui no profissional há muito tempo. Hoje poder estar vivendo o dia a dia com o Raphael Veiga, com o Zé Rafael, é muito gratificante para mim. Alguns já me chamaram para conversar, trocamos ideias. Eles têm abraçado muito a gente que vem da base", disse o atleta de 20 anos.