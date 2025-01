Preguiça dos cartolas está matando o Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca começa neste sábado, infelizmente da forma mais esvaziada possível. Dois grandes clubes estarão em ação: o Botafogo estreia diante do novato Maricá, no Nilton Santos, e o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, em São Januário. Ambos estarão representados em campo por times de garotos, não serão nem mesmo os reservas. No caso do Glorioso, o elenco principal nem voltou das férias.

No domingo, o Flamengo inicia a disputa da competição atuando em Sergipe. Isso mesmo! A estreia do Rubro-Negro diante do Boavista será na Arena Batistão, em Aracaju. E, claro, com um time de jovens. Pior: o elenco principal nem estará no Brasil, já que fará amistosos nos EUA. Também no domingo, e sem os titulares, o Fluminense joga com o Sampaio Corrêa no Estádio de Moça Bonita.