Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Times, que protagonizaram uma das semifinais em 2024, estreiam no Campeonato Carioca neste sábado (11), em São Januário / Crédito: Jogada 10

As férias chegaram ao fim e, com isso, está na hora do Campeonato Carioca 2025 começar para Nova Iguaçu e Vasco. Os rivais, que protagonizaram uma das semifinais de 2024, se enfrentam logo na primeira rodada da competição, em São Januário. É neste sábado (11), a partir das 16h45 (de Brasília). Apesar do mando ser do Nova Iguaçu, a partida ocorre no estádio vascaíno. A direção dos dois clubes chegou a um acordo para a inversão do mando de campo. O Vasco, porém, não vai com força máxima para esta rodada contra os atuais vice-campeões. ONDE ASSISTIR O jogo terá transmissão pela Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (sistema Pay-Per-View).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Maurício Lemos chegará em definitivo ao Vasco para a temporada 2025

Como chega o Nova Iguaçu O Nova Iguaçu chamou a atenção do mundo da bola em 2024 ao ser o primeiro time considerado “pequeno” a chegar na final do Carioca desde 2006 – o último era o Madureira. Assim, o sarrafo subiu para o time da Baixada, que será visto com outros olhos na temporada. Um dos jogadores contratados, o goleiro Lucas Maticoli, ex-Novo Hamburgo (RS), falou, então, sobre a expectativa do duelo deste sábado. Ele entende a dificuldade deste confronto inicial na campanha do Nova Iguaçu. “Nosso primeiro compromisso é contra o Vasco, lá em São Januário, uma equipe gigante e independente de quem entrar em campo para jogar contra a gente, é Vasco contra Nova Iguaçu. Então, os jogadores que estão lá também vão estar atrás da vitória, dos três pontos, com o apoio do torcedor vascaíno. Nós temos noção da dificuldade que será esse jogo e nós temos que pensar jogo a jogo”, revelou.

O time vem se preparando desde novembro do ano passado para o Campeonato Carioca. Já o Vasco, por outro lado atuará com o time que se apresentou no dia 27 de dezembro. Como chega o Vasco Assim como em anos anteriores, o Vasco vem com um time alternativo para as rodadas iniciais do Carioca. Desta forma, o time que vai a campo neste sábado não é dos mais conhecidos do torcedor. Mas há nomes de profissionais como Victor Luís e Zé Gabriel na equipe. Um jogador para se ficar de olho é o atacante Bruno Lopes. Uma das joias da Colina, o jogador foi o artilheiro do sub-20 na temporada passada, com 14 gols. Aos 17 anos, ele já até atuou em uma partida como profissional em 2024. O técnico Ramon Lima, do sub-20, é quem comandará a equipe.

Ramon Lima explicou, então, qual é a expectativa para o jogo deste sábado. “Na verdade a gente está completando uma semana e meia de treinos. Uma semana para consolidar ideias, né. A gente tem um time um pouco heterogêneo. Alguns jogadores voltando de empréstimo, alguns da base, que estão subindo, alguns que estavam no profissional. Buscar consolidar nossas ideias de jogo de forma mais rápida possível. É um time jovem, mas muito identificado com a camisa do Vasco”, disse o comandante à Vasco TV na véspera do jogo. Nova Iguaçu x Vasco 1ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Data e horário: sábado, 11/01/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli; Yan, Renan Arantes, Gabriel Pinheiro e Ramon; Igor Guilherme (Mayron), Sidney e Igor Lemos; Xandinho, Bill e Phillipe (Victor Rangel). Técnico: Carlos Victor

VASCO: Pablo; Paulo Ricardo, Lyncon, Luiz Gustavo e Victor Luís; Zé Gabriel, Lucas Eduardo e João Pedro; Bruno Lopes, Maxsuell Alegria e GB. Técnico: Ramon Lima

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Onde assistir: Band, SporTV e Premiere