Na história do Botafogo, Almada se despede dos torcedores alvinegros

Argentino vai atuar no Lyon, da França, clube que detém administração do americano Textor / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (10), o craque Almada se despediu do Botafogo pelas redes sociais. O jogador está a caminho do Lyon, da França, clube administrado por John Textor. Mesmo com apenas seis meses no time carioca, o argentino fez história ao conquistar a inédita Libertadores e o Brasileirão de 2024. Aliás, na mensagem de despedida, Almada focou exclusivamente em agradecer aos torcedores. O jogador, que veio do futebol dos Estados Unidos para o Botafogo, já tinha em seu contrato a previsão de seguir para a Europa após sua passagem pelo Alvinegro.