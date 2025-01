Modelo que acusou astro do Milan de estupro é condenada por falso testemunho

Kremleva admitiu ter feito a acusação de estupro contra o lateral do Milan por “vingança” e “tirar vantagem de sua “notoriedade”. Com a confissão, as partes chegaram a um acordo para suspender a execução da pena caso não cometa outros crimes pelos próximos dois anos.

Relembre o caso

A falsa acusação ocorreu após o envolvimento dos dois na boate Olivia Valere, em Marbella, no dia 4 de junho de 2017. Segundo o documento do júri, Luisa e Theo se conheceram no local e saíram juntos por volta das 4h da manhã. Eles tiveram relação sexual no carro de um amigo do jogador, no estacionamento, e depois retornaram à balada.

Lá dentro, tiveram a primeira discordância. O documento cita que Kremleva tentou ficar com Hernández até o fim da festa para que ele a acompanhasse até sua residência. O lateral, contudo, quis curtir o restante da noite com os amigos.

Kremleva entrou em contato com agentes da Polícia na manhã seguinte, dia 5, para fazer uma denúncia de agressão sexual. Na sequência, fez uma acusação formal contra Theo na delegacia.