Milan x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a conquista da Supercopa da Itália, o Milan chega com moral para enfrentar o Cagliari, no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o duelo está marcado para 16h45 (de Brasília). O foco do time rossonero, nesse sentido, é encostar no pelotão de frente para almejar uma vaga nas competições continentais em 2025/26.

Os donos da casa somam 27 pontos e ocupam apenas o oitavo lugar, no momento. Do outro lado, os visitantes têm 17 pontos e só estão fora da zona de rebaixamento por causa do critério de desempate.