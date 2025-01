Mauro Icardi supera polêmicas e assume namoro: ‘Escrito nas estrelas’

Jogador do Galatasaray decidiu proclamar definitivamente seu amor por China Suárez, tida como pivô de separação com Wanda

Mauro Icardi deixou a paixão falar mais alto e resolveu proclamar seu amor por China Suárez nas redes sociais. Esta é a primeira vez que o jogador compartilha registros a sos com a atriz argentina, confirmando os rumores de namoro. Os dois mantinham a relação fora das redes sociais por conta da forte resistência de internautas pelos boatos de traição à Wanda Nara – mãe da filha do atacante do Galatasaray.

O argentino não economizou nas palavras para entalecer a nova namorada e a boa fase do casal. Vale frisar que a oficialização do romance ocorre em meio ao turbulento processo de divórcio com Wanda Nara.