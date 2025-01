Marcelo Cirino, ex-Flamengo e Athletico, é anunciado por clube da Indonésia

Atacante de 32 anos estava no Operário-PR e é apresentado como reforço do PSS Sleman

O atacante Marcelo Cirino, ex-Flamengo e Athletico, foi anunciado como novo reforço do PSS Sleman, da Indonésia. O jogador de 32 anos estava no Operário-PR e já fez suas primeiras atividades com a camisa do novo clube nesta sexta-feira (10).

“A gente sempre pensa no grupo, no conjunto. Mas pensando individualmente, espero poder ajudar, fazer gols, ajudar meus companheiros em campo e elevar o nível do Sleman sempre”, disse Cirino em vídeo divulgado pelo PSS Sleman nas redes sociais do clube.