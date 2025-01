Mano Menezes projeta pré-temporada e analisa reforços do Fluminense

Em entrevista divulgada pelo próprio clube, treinador explica contratações efetuadas, e fala do equilíbrio do elenco tricolor

Indo para seu primeiro começo de ano pelo Fluminense, o técnico Mano Menezes falou sobre a pré-temporada do clube. Em entrevista ao próprio canal do Flu no YouTube, divulgada nesta sexta-feira (10), o treinador também revelou o que buscou nos reforços que chegaram para 2025.

“Eu tenho somado algumas pré-temporadas já. Todas elas trazem uma expectativa muito grande. Primeira coisa é planejar bem. Depois, trabalhar muito no dia a dia para que esse planejamento venha acompanhado de uma boa execução, para que traga os resultados que queremos. A gente participou junto da direção desse planejamento. Fomos buscar alguns jogadores. Principalmente, características daquilo que achamos que deveria ser somado ao grupo que temos. Hoje, acredito que temos um equilíbrio maior”, disse.