Manchester City x Salford: Onde assistir, escalações, arbitragem

Neste sábado, 11/1, em jogo pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, o Manchester City recebe, no Etihad Stadium, um rival da quarta divisão, o Salford, que é municipio da grande Manchester. Enfim, um verdadeiro jogo caseiro. Após um longo período sem vitórias, se recuperando de uma série de fracassos (13 jogos e apenas 1 vitória), com vitórias nas últimas duas partidas, os Citizens são amplamente favoritos diante de um time fragil que é o terceiro colocado da quarta divisão inglesa. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília).

Como curiosidade. Old Trafford, a casa do Manchester United, fica mais próxima de Salford (4km) do que o centro de Manchester. E os jogadores do Salford com algum esforço poderiam até ir à pé para o Ettihad. A sede do clube da quarta divião fica a 8km do estádio do Manchester City