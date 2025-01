Manchester City negocia com mais três reforços nesta janela de transferências

Além de Vitor Reis, clube inglês tem conversas avançadas com Abdukodir Khusanov, Christian McFarlane e Omar Marmoush / Crédito: Jogada 10

Em meio à crise, o Manchester City busca reforçar o seu elenco para a sequência da temporada 2024/25. Nesse sentido, além das conversas com Vitor Reis, do Palmeiras, o clube inglês tem outros três alvos. Tratam-se do zagueiro Abdukodir Khusanov, o lateral Christian McFarlane e o atacante Omar Marmoush. Vale destacar que todas as negociações estão avançadas e devem ser concretizadas até o final do mês, de acordo com o jornal inglês “Sky Sports”. A primeira janela de contratações de 2025 na Inglaterra vai de 1 de janeiro a 3 de fevereiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atacante Omar Marmoush é sensação da Bundesliga, visto que estufou a rede em 13 oportunidades e sete assistências em 15 partidas. Ele foi um pedido do técnico Pep Guardiola, que estava de olho no futebol do egípcio, do Eintracht Frankfurt. Segundo o “Sky Germany”, a contratação deve girar em torno de 80 milhões de euros (R$ 498 milhões na cotação atual).