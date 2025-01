Manchester City envia proposta oficial por Vitor Reis, do Palmeiras

O Manchester City enviou, nesta sexta-feira (10/1), uma proposta oficial para contratar o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. O clube inglês já tem conversas avançadas com o empresário do defensor. Agora, o atual campeão inglês tenta convencer o Verdão a avançar nos negócios.

“(Vitor Reis) é mais um das nossas crias da base do Palmeiras. Ele é extremamente talentoso e muito importante para o nosso time. Queremos contar com ele para nos ajudar no Mundial de Clubes. Muitos clubes europeus estão interessados. No momento são muitas sondagens, mas nenhuma proposta oficial. Ele tem contrato, mas se tiver algo interessante para o clube e o jogador, vamos sentar e conversar”, disse Leila.

A ideia do Palmeiras era negociar Vitor Reis após o Super Mundial de Clubes por, no mínimo, 30 milhões de euros (R$ 190 milhões). Com a possibilidade de uma proposta maior que a esperada, o Verdão pode mudar os planos e fazer a transação neste começo de ano.

Vitor Reis no Palmeiras Reserva imediato de Gustavo Gómez e Murilo, Vitor Reis está sendo considerado um dos jogadores mais promissores da posição no futebol brasileiro. Seu contrato tem multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 627 milhões). Com 22 jogos pelo profissional e dois gols, o camisa 44 renovou seu contrato até o fim de 2028.