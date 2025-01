M’Gladbach x Bayern: Onde assistir,escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Alemão com 36 pontos, o Bayern de Munique visita, neste sábado, 11/1, um de seus antigos rivais, o Borussia M’Gladbach. O jogo é pela 16ª rodada do Campeonato Alemão e será às 14h30 (horário de Brasília). O Bayern é um supercampeão e tenta retomar a hegemonia nacional, mas M’Gladbach embora não venha conquistando títulos, foram as agremiações que dominaram o futebol alemão nos anos 70.Assim, desde então, qualquer jogo entre elas pega fogo.

No momento, o Bayern lidera a Bundesliga com um ponto à frente do atual campeão Leverkusen, que tem 35 pontos e já atuou na rodada. Mas o M’Gladbach está apenas na oitava posição, com 24 pontos.