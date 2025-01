Lazio e Como empatam em dia de homenagem no Campeonato Italiano

No estádio Olímpico, equipes ficam no 1 a 1. Lazio comemora 125 anos e torcida fez a festa na arquibancada

Lazio desperdiçou a chance de encostar no pelotão de frente do Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (10), pela 20ª rodada do Calcio, a equipe da capital empatou, em pleno estádio Olímpico, com o Como em 1 a 1. Dia e Cutrone marcaram os gols da partida, que contou com homenagem aos romanos por conta do aniversário de 125 anos.

O resultado mantém a Lazio na quarta colocação do Calcio, agora com 36 pontos, a quatro da Inter, que está em terceiro e tem três jogos a menos. Já o Como foi a 19, em 15º lugar.