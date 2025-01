Inter empata com o Flamengo-SP em adeus precoce na Copinha

O Inter empatou com o Flamengo-SP por 0 a 0, nesta sexta-feira (10), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Este resultado garantiu o único ponto do Colorado no Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, o time gaúcho encerrou a sua participação no torneio na última colocação do grupo e sem fazer gol.

O Inter entrou em campo já eliminado de forma precoce, pois perdeu os seus dois primeiros compromissos para o América de Pedrinhas e o Barra, de Santa Catarina. Em contrapartida, o Flamengo de Guarulhos já estava classificado e encerrou a participação na liderança do Grupo 29, com sete pontos. Deste modo, aguarda a definição do seu adversário na segunda fase. No caso, Ibrachina ou Náutico.