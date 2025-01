Gustavo Sauer rescinde com Botafogo e fica livre no mercado

Jogador foi um dos primeiros reforços do Alvinegro com a chegada da SAF; Chegou a ser titular, mas perdeu espaço no elenco

O Botafogo passa por uma reformulação no elenco para a temporada de 2025. Dessa forma, um dos jogadores que não fazia parte dos planos do Alvinegro é Gustavo Sauer.

Assim, o atacante e o clube carioca optaram pela rescisão de contrato e negociaram o fim da passagem do jogador pelo Glorioso. O vínculo entre as partes era até o fim de 2025. Agora, Sauer fica livre no mercado para assinar com qualquer outro clube.