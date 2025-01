Flamengo volta atrás na demissão de funcionários após incômodo

Demissões em massa no departamento médico e mudanças bruscas no setor agitam o clube nos primeiros dias da temporada

Ainda sob ajustes da nova gestão, os bastidores do Flamengo seguem agitados. O clube, afinal, decidiu cancelar a demissão de dois funcionários que saíram no início da semana. São eles: o nutricionista Paulinho e o fisioterapeuta Lanyian Neves. O departamento médico do clube, aliás, foi o que mais sofreu com demissões nas últimas semanas.

Paulo Cavalcanti, o Paulinho, é nutricionista de performance. Ele participa das viagens e cuida da alimentação e suplementação individual de cada um. A saída dele foi muito sentida pelos atletas e até pela comissão, que já contava com esse trabalho. Além dele, o fisioterapeuta Lanyian Neves só voltou na quinta-feira. A comissão técnica foi fundamental na volta dele.