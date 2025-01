Flamengo encaminha contratação do atacante Juninho, do Qarabag

Clube do Azerbaijão aceita proposta do Rubro-Negro e agora ajusta os últimos detalhes para finalizar venda do jogador brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo encaminhou a primeira contratação para a temporada 2025. O Qarabag, do Azerbaijão, aceitou a proposta de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) do Rubro-Negro pelo atacante Juninho. Os clubes, agora, ajustam os últimos detalhes para a oficialização do acordo. A informação é jornalista Venê Casagrande. A primeira proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) foi rejeitada. Para liberá-lo, o Qarabag pedia 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). Porém, o Flamengo conseguiu um meio termo por parte do clube do Azerbaijão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora